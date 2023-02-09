Комитет по контролю за имуществом освободил Дворцовую площадь от незаконной торговли

Сотрудники комитета по контролю за имуществом ликвидировали незаконную торговлю на семи земельных участках, пребывающих в городской собственности, и изъяли 200 единиц продукции, передаёт 9 февраля пресс-служба ККИ.

Так, Дворцовую площадь и Большую Московскую улицу в Центральном районе Петербурга освободили от двух нелегальных прилавков с сувенирами. У метро "Улица Дыбенко" снесли ларёк с рыбой, а у "Пионерской" разобрали точке по продаже овощей и фруктов.

Наконец, на Богатырском проспекте демонтировали торговый павильон в 30 кв. метров, который продолжал работать, невзирая на расторгнутый договор аренды.

Нарушителей привлекут к административной ответственности.

Фото: ККИ