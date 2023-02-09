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Новости 16:34

Комитет по контролю за имуществом освободил Дворцовую площадь от незаконной торговли

фото ЗакС политика Комитет по контролю за имуществом освободил Дворцовую площадь от незаконной торговли

Сотрудники комитета по контролю за имуществом ликвидировали незаконную торговлю на семи земельных участках, пребывающих в городской собственности, и изъяли 200 единиц продукции, передаёт 9 февраля пресс-служба ККИ.

Так, Дворцовую площадь и Большую Московскую улицу в Центральном районе Петербурга освободили от двух нелегальных прилавков с сувенирами. У метро "Улица Дыбенко" снесли ларёк с рыбой, а у "Пионерской" разобрали точке по продаже овощей и фруктов.

Наконец, на Богатырском проспекте демонтировали торговый павильон в 30 кв. метров, который продолжал работать, невзирая на расторгнутый договор аренды.

Нарушителей привлекут к административной ответственности.

Фото: ККИ


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