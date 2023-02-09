За год на дорогах Петербурга в результате ДТП погибли почти 140 человек

В течение всего прошлого года на дорогах Петербурга произошло 4220 ДТП, в результате которых погибли 139 человек, а различные травмы получили 4816. Соответствующие данные отображены в проекте отраслевой госпрограммы Северной столицы, который доступен на сайте Смольного. В целом за год количество аварий снизилось по сравнению с 2021-м, но незначительно (тогда зафиксировали почти 5 тысяч).

"Количество ДТП с участием детей в 2022 году сократилось на 19,2 % (370). Число получивших ранение детей снизилось на 22,3 % (380). Зарегистрирована гибель в результате ДТП трех несовершеннолетних (+50%)", - сообщается в отчёте.

В 2022 году 1514 раз автомобилисты наезжали на пешеходов, погибли 68 человек. В то же время в 41 случае гибель наступила по вине прохожего.

Для выявления дорожных правонарушений было задействовано 867 стационарных и 44 передвижных комплексов фотовидеофиксации. С их помощью составили почти 9 млн постановлений о нарушениях, а общая сумма оплаченных штрафов составила 4 млрд рублей.