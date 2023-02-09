Повелий объяснил "ямочный" ремонт дорог в зимнее время заботой о безопасности движения

Вице-губернатор Анатолий Повелий отреагировал 9 февраля на периодически возникающую критику дорожных служб из-за проведения ремонта асфальтового полотна зимой. По его словам, работы выполняются ради безопасности дорожного движения, а современные технологии позволяют их проводить и при отрицательных температурах.

"Критику на то, что городские службы кладут асфальт на снег, мы слышим в зимний период регулярно. Но холода в Петербурге длятся несколько месяцев, за которые небольшие дефекты дорожного покрытия могут превратиться в критические, влияющие на безопасность движения", — транслирует аппарат Повелия его слова.

Чиновник отметил, что зимой нельзя полноценно проводить дорожные работы и потому дорожники практикуют так называемый "ямочный" ремонт. При этом существуют технологии, позволяющие заделывать образовавшиеся ямы в небольшой снег и дождь при температурах до -10 градусов, объявил Повелий. С наступлением тепла заплатки заменяются более надежным дорожным покрытием.

По словам вице-губернатора, в 2022 году дефекты дорожного полотна были устранены в общей сложности на площади около 915 тысяч квадратных метров. В январе 2023 года дорожники устранили дефекты на 11,7 тысячах квадратных метров дорог и тротуаров.