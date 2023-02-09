Суд оштрафовал петербуржца за пьяную драку с полицейскими

Невский районный суд оштрафовал петербуржца Михаила Ершова за ночную стычку с двумя полицейскими, признав его виновным в применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), известила 9 февраля объединенная пресс-служба городских судов.

Как установил суд, в ночь на 8 ноября прошлого года Ершов в нетрезвом виде вступил в конфликт с двумя полицейскими, вызванными к нему в квартиру "по сообщению о возможном совершении административного правонарушения". Утихомирить горожанина не удалось, вместо этого он одного правоохранителя толкнул в грудь, а второго дважды стукнул в живот. Свои действия он сопровождал угрозами применения насилия и грубой нецензурной бранью, пересказывает события судебная пресс-служба.

Суд принял во внимание отсутствие у Ершова судимостей и признание вины, а также его пенсионный возраст, инвалидность второй группы, двух несовершеннолетних детей на иждивении и былое участие в боевых действиях. Кроме того, было отмечено, что он принес потерпевшим свои извинения.

В качестве наказания суд назначил Ершову штраф в размере 40 тысяч рублей.