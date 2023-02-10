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Новости 12:49

В Архангельской области перед визитом Путина задержали журналистов

фото ЗакС политика В Архангельской области перед визитом Путина задержали журналистов

В преддверии визита президента Владимира Путина в поселок Октябрьский Архангельской области на территории этого населенного пункта задержали двоих журналистов издания 29.ru. Ярослава Вареника и Антона Данилова доставили в участок, о чем сообщает редакция их медиапроекта.

Президент должен 10 февраля посетить Устьянский лесопромышленный комплекс, до которого двое журналистов взяли такси. По прибытии к ним тут же выдвинулись люди в форме.

"Никто не представился, документы не показали. Ко мне подошел мужчина, забрал телефон и удалил все фото и видео", - рассказал коллегам Данилов.

По словам задержанных, силовики были возмущены самим фактом того, что до главного терминала УЛК в столь ответственный день кто-то смог вызвать машину.


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