За неделю некачественная зимняя уборка обошлась петербургским коммунальщикам в 400 тысяч рублей

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга с 3 по 9 февраля проверила качество зимней уборки во дворах. Служба сообщает, что выявленные нарушения имели место в Кировском, Петродворцовом, Приморском и Пушкинском районах.

По итогам инспекций чиновники выписали 17 административных протоколов, доставшихся 8 организациям. В результате оштрафовали семь юридических лиц. Общая сумма назначенных взысканий составила 400 тысяч рублей.

Больше всего нарушений нашли в деятельности АО "Автодор", которое получило пять штрафов в общей сложности на 100 тысяч рублей. Некоторые организации (АО "Агентство по дорожному хозяйству коммунальному хозяйству Калининского района", ООО "Восход", ООО "ЖКС г. Петродворца") отделались предостережениями.