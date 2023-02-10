В ЛДПР заявили о готовности поддержать Фургала, если тот попросит о помиловании

В ЛДПР прокомментировали 10 февраля вынесенный приговор экс-главе Хабаровского края, своему однопартийцу Сергею Фургалу. Среди прочего либерал-демократы высказались о готовности поддержать его в случае подачи прошения о помиловании.

В сообщении, распространенном в официальном Telegram-канале партии, говорится о том, что ЛДПР "всегда соблюдала базовый принцип — не влиять на работу суда", требуя при этом законности и справедливости приговора. Не высказываясь непосредственно о вынесенном в пятницу решении суда, партийцы напомнили о намерении защиты Фургала обжаловать приговор.

"Кроме того, в случае окончательного вступления приговора в силу Сергей Фургал, в соответствии с российским законодательством, имеет право обратиться с просьбой о помиловании", — напомнили в ЛДПР, добавив, что о возможности этого еще в начале расследования говорил основатель партии Владимир Жириновский. "Партия такое решение поддержит", — подытожила пресс-служба.

Люберецкий городской суд Подмосковья огласил в пятницу приговор Сергею Фургалу по делу об организации заказных убийств (п. "а","б","ж","з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), назначив ему 22 года лишения свободы. Петербургский депутат Михаил Амосов прокомментировал решение, назвав его "расправой".