ГЖИ обнаружила признаки фальсификаций протоколов собраний собственников в 285 домах Петербурга

Государственная жилищная инспекция Петербурга установила признаки ничтожности общих собраний собственников в 285 многоквартирных домах в период с сентября 2021 по январь 2023 года. Обнаружить это помогли государственная информационная система ЖКХ и действующий на портале "Наш Санкт-Петербург" электронный сервис для сообщения о фальсификации протоколов проведения общих собраний, отметили в ГЖИ.

"Необходимо отметить уникальность данного сервиса, аналогов в других регионах страны не существует", - заявили в инспекции.

Всего за указанный период поступило 10 974 сообщения собственников о фальсификации участия в выборе управляющей организации.

ГЖИ и комитет по информатизации намерены улучшить функционал, интерфейс и выгрузку данных с сервиса в 2023 году.

Напомним, о фальсификациях протоколов собраний собственников жилья не раз говорили противники закона о комплексном развитии территорий. Они опасаются, что такая практика будет активно использоваться в случае начала программы КРТ при определении домов, которые не захотят в ней участвовать.

Сергей Еремеев