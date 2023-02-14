ЛДПР озаботилась законодательным определением термина "зоозащитник"

Дюжина депутатов от ЛДПР внесла 14 февраля на рассмотрение Госдумы сразу два законопроекта, касающихся зоозащиты и обращения с бродячими животными. Документы выложены в парламентской электронной базе.

Первый законопроект предусматривает запрет на выпуск обратно отловленных бродячих животных. Их, а также животных, оставшихся без владельцев, предлагается содержать в приютах вплоть до самой смерти или же до момента передачи новым хозяевам.

Актуальность инициативы в ЛДПР обосновали необходимостью "принять эффективные подходы к работе с бездомными собаками и в первую очередь защитить людей от контакта с безнадзорными собаками". Депутаты указали, что четвероногие, оказавшись на улице, сбиваются в стаи и становятся угрозой для людей. "В последнее время отмечается рост численности бездомных животных без владельцев", — отметили авторы проекта.

Второй проект касается деятельности зоозащитников в России и в том числе вводит законодательное определение термина "зоозащитник". По мнению парламентариев, так может называться "физическое лицо, осуществляющее свою добровольческую деятельность в сфере организации и предоставлении помощи безнадзорным и приютским животным".

"Неравнодушные граждане оказывают неоценимый вклад в сохранность жизнь и здоровья животных, поэтому <...> представляется необходимым закрепить на законодательном уровне определение зоозащитника", — полагают депутаты.

Работа зоозащитников трудна, нередко они не получают поддержки от государства, считают в ЛДПР. В связи с этим они также предложили разрешить региональным властям заниматься госпрограммами по оказанию помощи зоозащитникам "в виде набора социальных услуг, социальных пособий".