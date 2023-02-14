ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:51

Петербуржец отсудил деньги у коммунальщиков за протекшую крышу

фото ЗакС политика Петербуржец отсудил деньги у коммунальщиков за протекшую крышу

Выборгский районный суд Петербурга наказал ООО "Жилкомсервис №1 Выборгского района", чаастично удовлетворив иск жителя одного из домов по улице Жака Дюкло. Горожанин жаловался на протекшую крышу. Ущерб от затопления его жилья суд оценил почти в 154 тысячи рублей. Кроме того, организацию обязали выплатить 10 тысяч рублей морального вреда и почти 82 тысячи рублей штрафа, о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

На заседании представитель коммунальщиков выразил несогласие с изложенным в исковом заявлении. Ответчик сетовал на форс-мажорную ситуацию, вызванную погодными условиями.

Крыша в квартире у заявителя протекла еще в январе 2019 года.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама