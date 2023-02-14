Петербуржец отсудил деньги у коммунальщиков за протекшую крышу

Выборгский районный суд Петербурга наказал ООО "Жилкомсервис №1 Выборгского района", чаастично удовлетворив иск жителя одного из домов по улице Жака Дюкло. Горожанин жаловался на протекшую крышу. Ущерб от затопления его жилья суд оценил почти в 154 тысячи рублей. Кроме того, организацию обязали выплатить 10 тысяч рублей морального вреда и почти 82 тысячи рублей штрафа, о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

На заседании представитель коммунальщиков выразил несогласие с изложенным в исковом заявлении. Ответчик сетовал на форс-мажорную ситуацию, вызванную погодными условиями.

Крыша в квартире у заявителя протекла еще в январе 2019 года.