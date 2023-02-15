Петербургских судей попросили объяснить причину большого числа реальных сроков

Зампред Верховного суда Владимир Давыдов назвал регионы, в которых судебные разбирательства наиболее часто заканчиваются назначением реального лишения свободы. Одним из лидеров по этому показателю, наряду с Саратовской, Тульской областями и Москвой, стал Петербург, передает ТАСС. Приговоры с реальными сроками в этих субъектах РФ выносятся чаще, чем в одной трети случаев.

"С чем это связано? Очевидно, с менталитетом, что вор должен сидеть в тюрьме, и судьям, видимо, чужды меры по гуманизации наказаний. Я прошу председателей региональных судов, где этот показатель выше 35%, представить свои объяснения, чтобы мы могли разобраться", - произнес Давыдов.

Впрочем, он добавил, что объяснения нужны ему для более четкого понимания процесса судопроизводства в регионах, а не для принятия каких-либо административных мер.