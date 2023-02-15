Парфёнов: У 15 депутатов Госдумы перед посланием Путина обнаружили ковид

Коронавирусная инфекция обнаружилась у 15 из 370 депутатов Государственной думы: народных избранников обязали трижды сдать тесты перед посещением церемонии оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному собранию. Данные привёл в своём Telegram-канале парламентарий Денис Парфёнов (КПРФ).

"Вчерашнее тестирование депутатов Госдумы на коронавирус выявило 15 положительных результатов из 370 сдавших", - отчитался коммунист.

О необходимости сдачи анализов на ковид стало известно 13 февраля. Информацию также сообщил Парфёнов.

Оглашать послание членам Федерального собрания Путин будет 21 февраля. Не исключается, в этом году на мероприятия позовут участников военной спецоперации.

Кроме того, на 22 февраля состоятся внеплановые заседания Госдумы и Совфеда, на которых примут важные законы.