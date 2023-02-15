Взорвавший страйкбольную гранату в электричке петербуржец в кепке "Слабоумие и отвага" отделался "условкой"

Калининский райсуд Петербурга зачитал приговор местному жителю Артёму Платонину, который обвинялся по уголовному делу о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК), передаёт 15 февраля объединённая пресс-служба городских судов.

В конце апреля прошлого года петербуржец, находясь в одном из вагонов электрички, следовавшей от Финляндского вокзала до Сосново, на перегоне между станциями Кушелевка и Пискарёвка удивил пассажиров страйкбольной гранатой, которую решил взорвать прямо на месте. В итоге один из пассажиров испытал страх и получил травму голени.

На заседании Платонин раскаялся, полностью признав вину. Суду он объяснил, что гранату достал ввиду плохого настроения: изъяв чеку, попробовал вставить её обратно, но потерпел фиаско, в связи с чем бросил её на пол.

Свидетели запомнили Платонина по кепке, на которой было написано "Слабоумие и отвага".

Его на год условно лишили свободы с таким же испытательным сроком.