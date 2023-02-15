Администрация Петродворцового района: Пока преждевременно говорить о планах по КРТ

Заместитель главы администрации Петродворцового района Наталья Дмитриева заявила, что пока рано говорить, какие работы по сносу и строительству жилья планируются в районе в рамках комплексного развития территорий. Об этом чиновница сказала в ответ на соответствующий вопрос во время отчета главы района 15 февраля.

- У нас сейчас приостановлено действие закона о комплексном развитии территорий до 1 января 2024 года, поэтому говорить о каких-то планах пока преждевременно, - сказала Дмитриева.

Она предположила, что конкретные планы появятся после изменения закона, которые подготовит рабочая группа в Законодательном собрании Петербурга. Там "выработают правильные решения", уверена замглавы.

Напомним, закон о комплексном развитии территорий приняли летом 2022 года. Из-за общественного недовольства губернатор Петербурга Александр Беглов предложил приостановить действие нескольких пунктов документа до начала 2024 года – ЗакС идею поддержал. При этом чиновники и ряд депутатов регулярно говорят о якобы приостановке действия всего закона, а не отдельных его пунктов.

София Саттарова