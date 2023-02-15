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Мобильного оператора в Петербурге оштрафовали на 600 тысяч рублей из-за мошеннических звонков

фото ЗакС политика Мобильного оператора в Петербурге оштрафовали на 600 тысяч рублей из-за мошеннических звонков

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга добилась наказания для оператора мобильной связи, по вине которого жительница города мошенническим путем летом 2021 года лишилась более 2,7 млн рублей. Звонившие ей люди, как сообщается на сайте ведомства, выдавали себя за сотрудников службы безопасности банка, используя подставной номер.

Суд, как и прокуратура, счел, что оператор связи проявил бездействие и не заблокировал звонки от злоумышленников, хотя соединение в течение трех суток шло через его оборудование. Законодательство предписывает противодействие такого рода трафику. Провайдера оштрафовали на 600 тысяч рублей.

Протокол на компанию составили по ст. 2 ст. 13.2.1 КоАП (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области связи). По сведениям издания "Фонтанка", услуги сотовой связи потерпевшей предоставляло АО "Авантел".


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