"Известия": Туристического кешбэка в 2023 году не будет

Программа детского и туристического кешбэка не будет возобновляться в 2023 году либо же ее ждет серьезный пересмотр, сообщили 16 февраля "Известия" со ссылкой на Центр стратегических разработок, совет которого возглавляет министр экономики Максим Решетников.

"На сегодняшний день продление программы кешбэка не предусмотрено — в том числе ввиду того, что туротрасль демонстрирует рост", — заявили в ЦСР. Саму программу кешбэка там назвали отраслевой мерой поддержки, действовавшей с 2020 года в связи с пандемией коронавируса, а затем и из-за спецоперации на Украине.

Продление программы собеседники издания сочли нерациональным, поскольку "дефицит федерального бюджета требует жестче расставлять приоритеты". В то же время они допустили потенциальную возможность ее перезапуска. При этом глава департамента социально-экономических исследований ЦСР Михаил Гордеев уточнил, что в этом случае действие программы будет распространяться на малоимущих россиян.

В свою очередь, в Минэкономразвития отметили, что туристический и детский кешбэк не вписан в бюджет на 2023-2025 годы. По словам собеседника "Известий", сейчас и без него "бронирования туристических путевок и путевок в детские лагеря на предстоящие сезоны идут активно".

Фото: pixabay