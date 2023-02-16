"Дети с плакатами — это перебор": Амосов высказался об акции против застройки сквера с участием школьников

Депутат Заксобрания Михаил Амосов, поддерживающий жителей Калининского района в их протесте против строительства нового здания Федеральной налоговой службы поблизости от школы № 121, высказался об участии детей в народном сходе с требованиями отменить запланированную вырубку деревьев под котлован.

По словам Амосова, некие коллеги-депутаты задали ему "неожиданные вопросы" с просьбой прояснить свою позицию по поводу произошедшего. "Внимание моих коллег привлёк тот факт, что в мероприятии участвовали не только взрослые, но и дети, которые пришли со своими родителями", — написал парламентарий в своем Telegram-канале 16 февраля.

Депутат заявил, что "всецело поддерживает" требования об отказе от вырубки сквера возле школы и от строительства семиэтажного здания ФНС перед учебным заведением. Также он указал, что оказывает " финансовую и организационную поддержку" местным жителям, добивающимся в суде отмены решения о строительстве. Однако привлечение детей к протестам показалось Амосову перебором, написал он.

"Гражданская активность — это очень важно. Особенно в этом деле. Но дети с плакатами, по-моему, — это перебор. Давайте избегать таких форм протеста", — призвал парламентарий.

Народный сход, в ходе которого были сделаны фотографии детей с плакатами против вырубки деревьев под строительство, состоялся в воскресенье, 12 февраля, во время встречи местных жителей с депутатами МО "Гражданка". Позже снимки были разосланы в СМИ, а в среду стало известно о визите полиции в школу. Как рассказала ЗАКС.Ру местная жительница, у учителей взяли объяснительные и проверили их телефоны на предмет возможной переписки с активистами.

В конце января Куйбышевский районный суд разрешил вырубить деревья на участке перед школой ради возведения здания ФНС.