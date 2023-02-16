Депутат-единоросс из Костромы вызвал коллегу на кулачную дуэль в цирке, продемонстрировав ему презерватив

В четверг, 16 февраля, во время заседания Костромской областной думы между двумя депутатами произошла перепалка, которая по окончании встречи стала лишь набирать обороны. О событиях рассказывает Telegram-канал "7х7".

На заседании депутат Дмитрий Грибков бросил резиновую перчатку в своего коллегу по фракции "Единая Россия" Евгения Щепалова: поводом послужили слова последнего о том, что между Грибковым и его экс-помощником, получившим срок за педофилию, якобы были некие "близкие отношения".

Уязвлённый парламентарий заявил о готовности пройти любые проверки на полиграфе, дабы урезонить коллегу и заставить его отказаться от мандата.

Прилюдно отвечать Щепалов не стал, а записал видеосообщение с предложением провести встречу тет-а-тет и решить проблему "по-мужски". Последнее в его разумении представляется кулачной дуэлью в цирке. Шоу, уверен Щепалов, имело бы грандиозный успех, а все средства с продаж билетов могли бы уйти на нужды задействованных в СВО костромичей.

Резюмируя послание, единоросс заявил следующее.

"Вы вчера совершили полупедиковский поступок, кинув в меня резиновую перчатку. Хочу преподать вам настоящий мужской урок, отправив вас в нокаут. Поэтому принимайте вызов, иначе я буду вас ассоциировать с данным изделием для контрацепции", — сказал Щепалов, продемонстрировав на камеру презерватив.

Фото: стоп-кадр из видеообращения депутата Евгения Щепалова