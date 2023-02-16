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Члены штаба по вопросам КРТ потребовали аннулировать итоги заседания рабочей группы

фото ЗакС политика Члены штаба по вопросам КРТ потребовали аннулировать итоги заседания рабочей группы

Более двух десятков участников Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий при Заксобрании Петербурга обратились к аппарату штаба с требованием аннулировать итоги заседания рабочей группы по законодательству, которое состоялось в начале февраля, сообщили ЗАКС.Ру в инициативной группе. 

Их не устраивает организация собрания. Вопросы, которые планировали включать в повестку, не присылали участникам группы заранее. Из-за этого членам штаба было затруднительно обсуждать более 30 вопросов "с голоса".

"Ждем повторного обсуждения и голосования по всем внесенным предложениям к федеральному законодательству, не только поправочным вопросам от депутатов и их сторонников, но и отменительным предложениям, которые требует население кварталов-хрущевок", -  говорится в заявлении.

Всего под обращением к аппарату штаба подписался 21 человек. Среди них муниципальные депутаты Федор Грудин, Вадим Сафонов и Павел Швец. Также за отмену итогов заседания рабочей группы высказались юристка Ирина Баханович, активистка Татьяна Атанасова и другие. 

Напомним, на первом заседании рабочей группы члены штаба ровно час утверждали повестку. В итоге большинство инициатив, связанных с отменой закона, были проигнорированы. О том, как прошла встреча - читайте на ЗАКС.Ру. 

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Грудин Федор Владимирович
Сафонов Вадим Константинович 
Швец Павел Евгеньевич 




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