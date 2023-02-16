Члены штаба по вопросам КРТ потребовали аннулировать итоги заседания рабочей группы

Более двух десятков участников Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий при Заксобрании Петербурга обратились к аппарату штаба с требованием аннулировать итоги заседания рабочей группы по законодательству, которое состоялось в начале февраля, сообщили ЗАКС.Ру в инициативной группе.

Их не устраивает организация собрания. Вопросы, которые планировали включать в повестку, не присылали участникам группы заранее. Из-за этого членам штаба было затруднительно обсуждать более 30 вопросов "с голоса".

"Ждем повторного обсуждения и голосования по всем внесенным предложениям к федеральному законодательству, не только поправочным вопросам от депутатов и их сторонников, но и отменительным предложениям, которые требует население кварталов-хрущевок", - говорится в заявлении.

Всего под обращением к аппарату штаба подписался 21 человек. Среди них муниципальные депутаты Федор Грудин, Вадим Сафонов и Павел Швец. Также за отмену итогов заседания рабочей группы высказались юристка Ирина Баханович, активистка Татьяна Атанасова и другие.

Напомним, на первом заседании рабочей группы члены штаба ровно час утверждали повестку. В итоге большинство инициатив, связанных с отменой закона, были проигнорированы. О том, как прошла встреча - читайте на ЗАКС.Ру.

Константин Леньков