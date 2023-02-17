Бывший петербургский тюремщик получил шесть лет колонии по коррупционному делу

Красносельский районный суд Петербурга приговорил к шести годам колонии строгого режима бывшего оперуполномоченного ФСИН Тимура Водопьянова, которого признали виновным по трем экономическим статьям. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, ему инкриминировали ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество), ч. 2 и ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки). Осужденному также нельзя будет работать в правоохранительной системе в течение восьми лет.

Суд установил, что фигурант систематически предлагал родственникам подследственных откупиться от наказания. Он получал коррупционные деньги, обещая смягчить меру пресечения. Таким образом в 2019-2021 годах он незаконно обогатился на сумму более 1,7 млн рублей.

В карьере осужденного имелся и другой эпизод: родственнику одного из арестантов он пообещал полное освобождение от уголовного наказания, за что попросил 7 млн рублей. При этом возможности исполнить договоренность Водопьянов заведомо не имел. Переведя часть суммы, отец подследственного обратился в ФСБ, после чего Водопьянова задержали.

Приговор пока не вступил в силу.