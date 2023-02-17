Доцента Лесотехнической академии арестовали по делу о зачислении студента за взятку

Выборгский районный суд Петербурга постановил на полтора месяца арестовать доцента Лесотехнической академии им. Кирова Дмитрия Ильюшенко, тем самым удовлетворив ходатайство следствия. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, преподавателя преследуют по делу о получении взятки (ч.5 ст.290 УК).

Следствие считает, что Ильюшенко взял коррупционные деньги от петербуржца, желавшего незаконным путем поступить в его учебное заведение. Обе стороны коррупционной сделки использовали посредников. Деньги в размере 170 тысяч рублей передавались из рук в руки по частям. В результате взяткодателя зачислили на первый курс по направлению "Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств".

Под стражей доцент пробудет как минимум до 30 марта.