На оглашение послания Путина позвали участников СВО

Участники спецоперации на Украине приглашены на оглашение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Присутствие иностранцев на мероприятии не запланировано.

"Он [состав гостей] достаточно традиционный. Естественно, это депутаты и сенаторы. Будут участники специальной военной операции, много других представителей", — транслирует слова представителя Кремля РИА Новости.

При этом в московском Гостином дворе, где состоится выступление Путина, присутствие иностранцев не планируется, уточнил Песков. Как передает его замечание ТАСС, гости из других стран приглашений не получали.

Выступление Путина состоится во вторник, 21 февраля. На следующий день запланированы внеочередные заседания Госдумы и Совфеда. Как ожидается, в своей речи президент уделит особое внимание теме спецоперации.