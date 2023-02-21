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Новости 15:12

Напавшего на полицейского в центре Петербурга поместили под домашний арест

фото ЗакС политика Напавшего на полицейского в центре Петербурга поместили под домашний арест

Октябрьский районный суд Петербурга постановил отправить под домашний арест Эдуарда Ботаненко, которого обвиняют в нападении на сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, инцидент имел место в минувшее воскресенье на Сенной площади возле здания одноименной станции метро.

Как считает следствие, фигурант проявил агрессию при задержании, обусловленном его поведением в общественном месте: будучи выпившим, он совершал действия, подпадающие под ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Когда Ботаненко стали задерживать, он дважды ударил сотрудника полиции на метрополитене и повалил его на землю, причинив боль.

Свою вину подследственный полностью признал. Силовики добивались его заключения под стражу.


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