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Новости 17:55

Сообщивший о "минировании" ТЦ петербуржец получил условный срок

фото ЗакС политика Сообщивший о "минировании" ТЦ петербуржец получил условный срок

Приморский райсуд Петербурга вынес приговор по уголовному делу о заведомо ложном сообщении об акте терроризма из хулиганских побуждений (ст. 207 УК), обвиняемым по которому проходил местный житель Илья Белов. Сообщение приводит объединённая пресс-служба городских судов во вторник, 21 февраля.

В ноябре прошлого года Белов, пребывая в квартире на Шуваловском проспекте, решил набрать "112" и уведомить экстренные службы о якобы заложенном взрывном устройстве в ТЦ на Планерной улице. Изучившие комплекс правоохранители никаких опасных предметов не нашли.

Белов в содеянном правонарушении раскаялся, признав вину. Ранее судим он не был.

Как итог, суд дал ему 3 года условного срока с испытательным сроком 2 года.


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