Дмитриева поддержала слова Путина о Болонской системе

Депутат Государственной думы Оксана Дмитриева (Партия роста) рассказала ЗАКС.Ру, что положительно относится к решению о полном отказе от Болонского процесса и перехода к специалитету, о котором заявил президент Владимир Путин во время послания федеральному собранию 21 февраля.

- Здесь был совершенно четко зафиксирован отказ от той псевдореформы, которая очень плохо сказалась на подготовке кадров, особенно по сложным, естественно-научным специальностям, меньше - инженерно-техническим, - считает Дмитриева.

Она отметила, что студенты, которые окончили бакалавриат и не успели поступить на магистратуру, могут столкнуться с некоторыми трудностями, в частности, с недостатком знаний для практической деятельности. Напомним, в России снова задумались об отказе от бакалавриата и магистратуры летом прошлого года на фоне борьбы со всем "западным".

Дмитриева отметила, что, к ее сожалению, не услышала во время послания президента слов о намерении пересмотреть основные принципы экономического устройства страны.

- Я считаю, что нужна такая же диагностика и вскрытие проблем, какая была сделана во внешней политике - то же самое надо делать и в экономической политике. Президент говорил, что у нас фактически куча западных советников работала, когда в 90-х начали строить экономическую модель. <...> Точно так же, как во внешней политике, есть совокупность навязанных правил, которые мы, к сожалению, следуем. Это не экономические законы, а именно рукотворные правила, которые фактически стране навязаны. Они не способствуют экономическому развитию, - считает депутат.

Подробнее о том, что говорил Путин во время послания - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков