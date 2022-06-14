"Образ Божий" и советское наследие: Какой в Госдуме видят новую систему образования

Фото Константина ЛеньковаРоссия отказывается от Болонской системы, но что придет ей на смену — еще не ясно. ЗАКС.Ру спросил у депутатов Госдумы от Петербурга, какими они видят новые принципы обучения. Большинство заявило, что тупо копировать советскую модель нельзя, но кое-что из нее взять стоит. Депутат Цед предложил не забывать, что само слово "образование" пошло от выражения "образ Божий".

Массовый уход от всего "западного" на фоне "специальной военной операции" на Украине коснулся и российского образования. Депутаты задумались об отказе от Болонской системы. Однако европейские партнеры решили самостоятельно разорвать отношения с Россией и Беларусью, не дожидаясь решения парламентариев. Болонская группа прекратила представительство на территории союзного государства в начале апреля.

Болонский процесс, запущенный для мобильности студентов в странах Европы, действовал в России с 2003 года. Он, в частности, подразумевал четыре года бакалавриата и два года магистратуры, вместо 4-6 лет специалитета, а проверка знаний в основном сводилась к тестированию. Дипломы в рамках системы признавались всеми странами-участницами.

Государству еще предстоит выработать замену этому механизму. Госдума собирается обсудить этот вопрос на парламентских слушаниях 27 июня. Ожидается участие министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и представителей вузовского сообщества.

ЗАКС.Ру поинтересовался у думских депутатов из Петербурга, как они относятся к нововведениям и какой видят новую "национальную" систему образования. Самое популярное мнение — вернуть основы советской системы, обновив их под современные реалии.

Сергей Пантелеев, КПРФ:

Нельзя всё делать с завтрашнего дня. Какой-то переходный период необходим. Сама по себе постановка вопроса очень правильная. Нам необходим профессионал, а не потребитель. А всё же эта система подразумевает потребителя, а не созидателя. Просто надо вспомнить советскую систему образования. И на ее базе строить. Конечно, времена определенным образом в информационном, технологическом и прочих вещах меняются. Что-то новое внедрять — ради бога, но базовое должно быть образование основано на советской системе. Ведь это все признают. Почитайте воспоминания немецких генералов, премьер-министров Англии и Америки. Кто в Великой Отечественной войне победил? Учитель. Здесь вопросов быть не должно. И наконец-то, слава богу, подошли реально к этому делу.

Олег Нилов, "Справедливая Россия – За правду":

Мы считаем, что это одна из неудавшихся реформ. Не просто неудавшихся, а таких, с вредительским налетом. Поэтому нужно не возвращать в полном объеме всё, что было, но возвращать всё, что было лучше. И в русской, и в советской системе. Начинать нужно, грубо скажу, не с мебели, а с главного вопроса. В любой реформе главный вопрос всё равно о деньгах. Дьявол в этой детали кроется. В финансировании системы образования. Лучше, чтобы она была еще системой воспитания, развития, так далее. Если мы посмотрим на этот важнейший фактор, то он окажется в разы меньше, чем было в советское время. И как ни назови, ни возжелай, ни осыпай благими намерениями какую-то реформу — ничего не получится, если не решать главный вопрос. По названию этого корабля определимся позже. Давайте сейчас говорить об этой главной проблеме. Не будет денег, как в известном анекдоте, — нечего строить.

Виталий Милонов, "Единая Россия":

Нужно использовать специалитет, поскольку он дает наиболее полное высшее образование. Естественно, оставить возможность для тех, кто хочет продолжить учебу, после получения высшего образования, уйти в аспирантуру. Проблема Болонской системы в том, что она, как правило, предполагает, что люди четыре года учатся. Это подходит для американцев больше, потому что американцам учиться не надо. Умных людей они берут из-за границы, а им хватает MBA (Магистр делового администрирования – ЗАКС.Ру) — два года.

Ксения Горячева, "Новые люди", первый заместитель председателя Госдумы по науке и высшему образованию:

Мы комитетом науки и высшего образования решили, что закроем тему по выходу из Болонской системы, потому что получается самая настоящая бессмыслица. Никаких отношений с Болонской группой у нас нет. Нельзя выйти оттуда, куда ты не заходил. С 1992 года в стране есть и бакалавриат, и магистратура. С 2007 года мы живем по международной классификации образования ЮНЕСКО, которая предполагает и магистратуру, и бакалавриат как уровни образования. Эта классификация делает нас понятными для международной арены. Призывать вернутся к советской системе образования — это просто абсурдно и бессмысленно. С тем же успехом можно возвращаться к системе образования времен Петра или Екатерины. Одним из важнейших требований является развитие предпринимательского образования, потому что люди, способные создавать рабочие места и развивать экономику страны, нужны как никогда.

Александр Тетердинко, "Единая Россия":

Болонская система, чего греха таить, способствовала высасыванию профессиональных кадров из нашей экономики. Суть Болонской системы в том, что у нас колоссальное количество наших ребят, которые здесь получали образование за бюджетный счет, уехали работать на зарубежные экономики. Мы за счет бюджетных денег готовили кадры здесь, а эти кадры уезжали работать на экономики других стран.

Конечно же, в советской системе образования были свои плюсы и минусы. Мы не должны забывать, что мир с тех пор ушел очень далеко. Тупо копировать советскую систему образования мы не должны. Мы должны создавать и реформировать систему образования таким образом, чтобы она позволяла нашей молодежи усваивать современные знания. Особенно это касается фундаментальных наук. В первую очередь это связано с недружественными действиями ряда западных государств. Россия строила открытую экономику последние 20 лет, демонстрировала открытость, что она нормальный член мирового сообщества. И сейчас Россия не сделала ничего такого, что могло бы говорить, что мы какие-то отщепенцы. Мы ничего такого не сделали, мы защищаем наших граждан и жителей Донбасса от агрессии. Мы жизни спасаем людей. Поэтому действия недружественных государств заставляют нас пересматривать свои подходы к взаимодействию с этими государствами.

Николай Цед, "Единая Россия":

Я положительно отношусь к отказу от Болонской системы. Вижу в этом только плюсы. Начнем с истории. Существовала классическая система русского образования, адаптированная к нашим условиям. Что мы получили в итоге? Самые величайшие умы. В различных отраслях науки, народного хозяйства у нас колоссальные результаты. Все знают, что мы первые полетели в космос, какие у нас сильные математика и физика.

Сейчас в мире идет жесточайшая конкуренция умов. В этой конкуренции мы должны быть лидерами. В школах раньше учились по одним учебникам. Сейчас лицеи, гимназии… Я не говорю, что это плохо. Ребенок раньше мог с любого уголка матушки-России приехать и поступить в любой столичный вуз. Сегодня это гораздо сложнее сделать, потому что мы знаем, что лицеи и гимназии готовят учеников по дополнительным программам. Получают знаний гораздо больше. Неравные условия. Мы должны пересмотреть все подходы к образованию, чтобы было не важно, в какой школе он учился. Cегодня пришло время перейти от Болонской системы к нашей российской. Бояться не нужно. У нас сегодня нет возможности топтаться на месте. Эту борьбу умов надо выиграть. Мы до чего дошли! Стали говорить "образовательные услуги". Если это услуга, то что это за образование? Ведь само слово образование, мало кто об этом задумывается, пошло от словосочетания "образ Божий". Что такое образ Божий — это вершина, к которой может стремиться человек.

Уход от Болонской системы не означает отказ от бакалавриата и магистратуры, заявил министр образования Валерий Фальков. "Национальная" система также не сильно скажется на школьниках. Например, Единый государственный экзамен для старшеклассников планируют оставить. В Рособрнадзоре уже заявили, что ЕГЭ выполняет "важнейшие социальные задачи".

Константин Леньков, фото - пресс-служба Государственной думы, пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга