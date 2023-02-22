Парламент в первом чтении принял законопроект об изменении границ объектов культурного наследия в Петербурге

Депутаты Заксобрания Петербурга 22 февраля приняли за основу законопроект, предусматривающий изменения границ охраны объектов культурного наследия, передает корреспондент ЗАКС.Ру. По подсчетам градозащитников, город может потерять порядка 200 исторических зданий.

Проект закона внес губернатор Александр Беглов. Его представитель в ЗакСе Константин Сухенко заявил, что принятие документа необходимо для развития Петербурга.

Проект, согласно разъяснениям Смольного, нужен для подготовки города к строительству крупных инфраструктурных объектов: Большого Смоленского моста через Неву и терминала высокоскоростной железной дороги. Также реализация законопроекта предполагает снос исторического квартала в Нарвской заставе для возведения жилья в рамках реновации.

Депутат от фракции "Яблоко" Борис Вишневский поинтересовался у Сухенко, были ли отозваны или оспорены предыдущие разрешения Министерства культуры, которые запрещали снос объектов, которые теперь находятся под угрозой уничтожения. Сухенко ответил, что необходимые документы от ведомства есть. Глава КГИОП Сергей Макаров заявил, что не видит смысла в отзыве предыдущих документов.

Помимо представителей "Яблока" законопроект критиковали члены "Справедливой России – За правду" Марина Шишкина и Михаил Амосов.

О необходимости развития высказались единоросс Денис Четырбок и лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов. Последний заявил, что считает себя "патриотом" города и ратует за сохранение культурного наследия, однако транспортную доступность считает более важной. Депутат от КПРФ Александр Рассудов отметил, что лично ознакомился с чертежами моста и не видит альтернативных вариантов строительства, которые позволили бы сохранить здания на проспекте Обуховской Обороны.

Законопроект поддержали 36 депутатов. 11 парламентариев выступили против. На поправки решили выделить две недели – до 7 марта. Вишневский предложил продлить срок до трех месяцев, а Амосов – до месяца. Их предложения отклонили.

Ранее предложенные Бегловым изменения вызвали широкий общественный резонанс. После волны протестов парламентарии встали на защиту Нарвской заставы. Фракция "Единая Россия" собирается внести поправку, которая защитила бы квартал о сноса: запрет предлагается установить до 1 января 2029 года. Некоторые парламентарии не уверены в его эффективности.

Константин Леньков