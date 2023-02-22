Госдума рекомендовала Минцифры проработать вопрос запрета айтишникам трудиться из зарубежья

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании 22 феврале приняли постановление с рекомендацией Минцифры проработать запрет на работу из-за границы IT-специалистам, обслуживающим государственные сервисы или оборот персональных данных. Проект документа был составлен по итогам парламентского часа с министром Максутом Шадаевым, о его составлении стало известно в минувший понедельник.

Речь в постановлении идет об айтишниках, покинувших Россию с началом спецоперации, но продолжающих заниматься работой, "связанной с разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем, информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры, а также с оборотом персональных данных".

В середине прошлого декабря сенатор Андрей Клишас подтвердил разработку законопроекта об ограничении занятости релокантов. Против инициативы выступило Минцифры.