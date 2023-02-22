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Новости 15:05

Госдума рекомендовала Минцифры проработать вопрос запрета айтишникам трудиться из зарубежья

фото ЗакС политика Госдума рекомендовала Минцифры проработать вопрос запрета айтишникам трудиться из зарубежья

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании 22 феврале приняли постановление с рекомендацией Минцифры проработать запрет на работу из-за границы IT-специалистам, обслуживающим государственные сервисы или оборот персональных данных. Проект документа был составлен по итогам парламентского часа с министром Максутом Шадаевым, о его составлении стало известно в минувший понедельник.

Речь в постановлении идет об айтишниках, покинувших Россию с началом спецоперации, но продолжающих заниматься работой, "связанной с разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем, информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры, а также с оборотом персональных данных".

В середине прошлого декабря сенатор Андрей Клишас подтвердил разработку законопроекта об ограничении занятости релокантов. Против инициативы выступило Минцифры.


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