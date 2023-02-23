Посетитель избил сотрудницу поликлиники в Металлострое

В одной из поликлиник Металлостроя совершено нападение на медицинский персонал, известили 23 февраля в пресс-службе регионального управления МВД. Посетитель несколько раз ударил сотрудницу медучреждения по голове.

Инцидент произошёл накануне, 22 февраля. В поликлинике на Пионерской улице на 52-летнюю медсестру напал 28-летний местный житель. Впоследствии его на задержали на месте происшествия.

Причина, по которой молодой человек решил накинуться на женщину, не конкретизируется.

Уточняется, что хулигана доставили в отдел. Теперь полиция решает вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства.