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Новости 16:41

Суд освободил петербуржца, избившего полицейского и отбывшего наказание в СИЗО

фото ЗакС политика Суд освободил петербуржца, избившего полицейского и отбывшего наказание в СИЗО

Невский районный суд Петербурга приговорил к полугоду колонии-поселения Максима Хуторского, которого признали виновным в нападении на дорожного испектора (ч. 1 ст. 318 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, фигуранта отпустили на свободу сразу после оглашения приговора, поскольку зачли время, проведенное под арестом.

Насилие к представителю власти Хуторской совершил в ноябре прошлого года, находясь в помещении ГИБДД в пьяном виде. Ему инкриминировали несколько ударов по лицу силовика, а также нецензурные угрозы дальнейшего применения физической силы.

Свою вину подсудимый полностью признал и выразил сожаление о содеянном.


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