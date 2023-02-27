Суд освободил петербуржца, избившего полицейского и отбывшего наказание в СИЗО

Невский районный суд Петербурга приговорил к полугоду колонии-поселения Максима Хуторского, которого признали виновным в нападении на дорожного испектора (ч. 1 ст. 318 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, фигуранта отпустили на свободу сразу после оглашения приговора, поскольку зачли время, проведенное под арестом.

Насилие к представителю власти Хуторской совершил в ноябре прошлого года, находясь в помещении ГИБДД в пьяном виде. Ему инкриминировали несколько ударов по лицу силовика, а также нецензурные угрозы дальнейшего применения физической силы.

Свою вину подсудимый полностью признал и выразил сожаление о содеянном.