В Общественном штабе по КРТ предварительно договорились о первых правках в законодательство

Рабочая группа Общественного штаба по разработке предложений по изменению законодательства 1 марта продолжила свое заседание после почти месячного перерыва. Трансляцию мероприятия вела участница штаба и депутат муниципального образования "Большая Охта" Манефа Королёва.

За два часа заседания члены штаба успели обсудить пять вопросов. Все касались предлагаемых поправок в федеральный закон о КРТ.

Первое предложение озвучил руководитель рабочей группы и депутат Законодательного собрания от "Единой России" Денис Четырбок. Он заявил, что в "хрущевках" комнаты в квартирах чаще всего имеют маленький метраж. Современное строительство не предусматривает помещения такого размера, а правильно будет сохранить жителям не только метраж, но и количество комнат, добавил Четырбок.

- Закономерно возникает вопрос, кто должен оплачивать дополнительные метры. <...> Нам представляется, что этот спорный вопрос должен быть урегулирован в соглашении, которое заключается с застройщиком. Там должно содержаться, на ком это бремя оплаты: либо город, либо застройщик, - сказал депутат.

С ним не согласился глава МО "№72" Павел Швец. Он заявил, что маленькие комнаты только в одной серии "хрущевок", а в современных домах тоже бывают помещения небольшого размера. Сформулированное Четырбоком положение все же поставили на голосование — за него выступило большинство членов рабочей группы.

Следующим обсуждался вопрос о том, кто должен выступать инициатором общего собрания собственников помещений. Четырбок предложил сделать ответственным уполномоченный орган. Члены общественного штаба из рядов активистов и муниципальных депутатов резко высказались против такой идеи. Участники рабочей группы озвучили еще три варианта. Победу одержало предложение депутата ЗакСа от "Яблока" Бориса Вишневского: инициаторами могут выступать только собственники помещений — физические лица, их должно быть не менее 10%.

Обсудили на заседании и то, какая именно будет формулировка у вопроса, выставленного на голосовании собрания собственников. Некоторые члены штаба не поняли, в чем принципиальность этого вопроса. Активисты пояснили, что люди должны голосовать за включение в программу, а не за исключение из нее. Предложение сформулировал депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов. Он заявил, что вопрос для собственников должен ставиться именно о включении в программу комплексного развития территорий. Кроме этого, по его словам, если собрание не состоится, то дом не должен автоматически попадать в программу. За это предложение проголосовало большинство членов рабочей группы.

Не смогли договориться участники рабочей группы только по вопросу о том, стоит ли давать право голоса собственникам нежилых помещений. Муниципальный депутат из Петергофа Михаил Тихонов предложил право такое дать, но учитывать такие голоса определенным коэффициентом. Мундеп Королёва высказалась за предоставление права голоса частным владельцам нежилых помещений и отказать в этом праве управляющим госимуществом. Еще одно озвученное предложение — разрешить участвовать в собрании всем. В итоге ни одно из предложений не набрало необходимое количество голосов членов рабочей группы.

Четырбок не стал ставить на голосование идею активиста Ярослава Кострова. Он предложил пригласить на заседание штаба владельцев нежилых помещений в "хрущевках", выслушать их, а потом уже принимать решение. После голосования аналогичную мысль высказала мундеп Королёва. Четырбок на это ответил, что к этой теме можно вернуться после того, как будет исчерпана вся повестка заседания рабочей группы.

Сейчас в ней осталось около 10 вопросов. Группа встречается раз в несколько недель, а на свою работу выделяет два часа. Следующее заседание пока не назначено, а первое прошло 7 февраля — тогда рабочая группа успела обсудить только один вопрос.

София Саттарова