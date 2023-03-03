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Новости 10:45

Обвиняемого в попытке поджечь военкомат петербургского школьника отправили в СИЗО

фото ЗакС политика Обвиняемого в попытке поджечь военкомат петербургского школьника отправили в СИЗО

Учащегося петербургской гимназии №166, на неделе задержанного за попытку поджечь военкомат в Кировске, по ходатайству СК заключили под стражу, о чем пишет пресс-служба управления ведомства по Ленобласти. Несовершеннолетнему предъявили обвинение.

Как и сообщалось ранее, дело об умышленном уничтожении имущества переквалифицировали в дело о покушении на террористический акт (ч. 1 ст. 205 УК с применением ст. 30 УК).

По версии следствия, исполнить криминальный замысел фигурант не смог в силу независящих от него причин. Силовики проверяют арестанта на возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

Накануне в СМИ появилась информация, что до инцидента в Кировске гимназист мог попытаться аналогичным образом поджечь здание военкомата в Петербурге и что та попытка тоже не удалась.


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