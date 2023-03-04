На градозащитницу Плюто составили протокол о дискредитации армии

Задержанную утром 4 марта петербургскую активистку Анастасию Плюто после двух часов пребывания в отделе полиции №52 Красногвардейского района выпустили с протоколом о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Теперь ей грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Как ранее сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский, силовикам не понравилась пацифистская аватарка в аккаунте активистки в социальной сети, которую она установила в качестве главной более года назад.

Задержание случилось незадолго до традиционного схода защитников Охтинского мыса, которые протестуют против планов строительства здания для Газпрома и добиваются создания археологического музея. Проект последнего более двух лет назад одобрил президент.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов