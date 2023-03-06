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Новости 10:54

Рабочие начали обносить стадион "Олимпийские надежды" непрозрачным забором

фото ЗакС политика Рабочие начали обносить стадион "Олимпийские надежды" непрозрачным забором

Вокруг стадиона "Олимпийские надежды" близ Удельного парка начали монтировать непрозрачный забор, сообщило утром 6 марта движение "Красивый Петербург". Активисты предположили, что установка ограды свидетельствуют о подготовке к сносу сооружения.

Представители движения напомнили о том, что ранее жители Петербурга собирали подписи за сохранение стадиона, где "еще прошлой зимой существовало 12 бесплатных секций для детей". В силу своего расположения стадион был удобен для посещения жителями Приморского и Выборгского районов.

На месте стадиона планируется строительство футбольного поля для "Зенита". В апреле прошлого года стало известно о планах снести пять зданий, формирующих спорткомплекс. В июне директор "Олимпийских надежд" Виталий Милаенко заявил о том, что не разделяет позицию инициативной группы, добивающейся сохранения объекта.

О ситуации вокруг стадиона читайте в материале ЗАКС.Ру.


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