Рабочие начали обносить стадион "Олимпийские надежды" непрозрачным забором

Вокруг стадиона "Олимпийские надежды" близ Удельного парка начали монтировать непрозрачный забор, сообщило утром 6 марта движение "Красивый Петербург". Активисты предположили, что установка ограды свидетельствуют о подготовке к сносу сооружения.

Представители движения напомнили о том, что ранее жители Петербурга собирали подписи за сохранение стадиона, где "еще прошлой зимой существовало 12 бесплатных секций для детей". В силу своего расположения стадион был удобен для посещения жителями Приморского и Выборгского районов.

На месте стадиона планируется строительство футбольного поля для "Зенита". В апреле прошлого года стало известно о планах снести пять зданий, формирующих спорткомплекс. В июне директор "Олимпийских надежд" Виталий Милаенко заявил о том, что не разделяет позицию инициативной группы, добивающейся сохранения объекта.

О ситуации вокруг стадиона читайте в материале ЗАКС.Ру.