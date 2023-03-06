Устроившего стрельбу на улице Рубинштейна мужчину арестовали на два месяца

Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО Дмитрия Юрманова, которого обвиняют в хулиганской стрельбе в Центральном районе в минувший уик-энд (ч. 2 ст. 213 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, из-под стражи он освободится не раньше 3 мая.

Суд аргументировал необходимость ареста тем, что фигурант нигде официально не трудоустроен, не обладает устойчивыми социальными связями и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По версии следствия, вечером 4 марта Юрманов, гуляя по улице Рубинштейна, открыл стрельбу по людям из "неустановленного предмета в качестве оружия, внешне похожего на пистолет". В результате не менее девяти выстрелов трое человек получили ранения. Хулиганские действия попали на записи видеокамер. Ранее региональные СМИ написали, что агрессивного прохожего удалось нейтрализовать в Щербаковом переулке охраннику Толстовского дома.

фото: объединенная пресс-служба петербургских судов