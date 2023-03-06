Адвокат Горинова пригласила омбудсмена Москалькову в суд

Адвокат Катерина Тертухина, защищающая бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова, направила уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой приглашение в суд, сообщил 6 марта "Коммерсантъ". В своем обращении юрист также призвала омбудсмена добиваться "немедленного освобождения Алексея Горинова в соответствии с мнением рабочей группы ООН".

Тертухина попросила Москалькову прийти 14 марта на заседание Второго кассационного суда общей юрисдикции, где запланировано рассмотрение апелляции на вынесенный Горинову приговор по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК РФ). Кроме того, адвокат попросила адресата своего послания "обратиться с кассационной жалобой в Верховный суд РФ" в случае если апелляция не будет удовлетворена.

В середине февраля Организация Объединенных Наций выступила с призывом срочно освободить Горинова из заключения. В июле 2022 года экс-депутат стал первым россиянином, приговоренным к реальному сроку заключения по уголовной статье о распространении фейков про армию. Тогда ему назначили семь лет лишения свободы, позже Мосгорсуд уменьшил назначенный срок на один месяц.

Фото: Telegram-канал "Свободу Алексею Горинову!"