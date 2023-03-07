На Выборгской стороне приватизируют два старинных здания

В Петербурге выставили на торги два соседних дореволюционных здания в северной части города. Российский аукционный дом намерен передать в частные руки нежилые дома 10А и 10Б по Минеральной улице, о чем сообщает "Деловой Петербург". Продадут также землю под ними.

Стартовая (минимальная) цена составит 31,7 млн рублей. Процедуру проведут 25 апреля.

Дом 10А, ныне никак не используемый, в советское время принадлежал станкостроительному заводу, а в доме 10Б до сих пор функционирует прачечная. Общая площадь двух зданий насчитывает 2,5 тысяч кв. метров.

Отметим, что близлежащую промзону в обозримом будущем собираются застроить жильем, для чего понадобится снести объекты, относящиеся к заводу "Красный Выборжец".