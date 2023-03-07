В Поморье прекратили дело покончившего с собой бывшего мэра Котласа

Котласский городской суд (Архангельская область) прекратил производство по делу бывшего мэра Котласа Андрея Бральнина, которого преследовали по делу о получении крупных взяток (ст. 290 УК) в период с 2014 по 2021 годы, передает ТАСС.

В конце февраля 48-летнего представителя власти нашли мертвым в камере следственного изолятора. Он совершил суицид.

"Все имущество, на которое ранее был наложен арест, конфисковано в доход государства", - уточнили в суде.

Год назад Бральнин, в деле которого имелось 17 однотипных эпизодов, признался в получении взяток на сумму 18 млн рублей. После смягчения меры пресечения в октябре он попытался вылететь из страны, находясь в розыске, и был задержан в Сочи.