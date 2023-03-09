Драка с националистами обернулась для петербургского антифашиста условным сроком

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил к одному году условно антифашиста Даниила Кулешова, который в компании единомышленника подрался с группой несовершеннолетних радикальных националистов. Дело возбудили по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). Инцидент имел место возле станции метро "Лиговский проспект" в конце 2021 года.

Стычка началась уже на выходе из станции. Суд установил, что антифашисты заставили оппонентов проследовать за ними в переулок. Нападавшие, угрожая применить силу, попытались заставить националистов отказаться от собственных убеждений. Когда попытка провалилась, со стороны подсудимого и его друга, чье дело выделено в отдельное производство, в ход пошли кулаки и перцовый баллончик.

Всего силовики насчитали не менее 13 ударов, нанесенных Кулешовым и его компаньоном группе неприятелей. Пресс-служба судов констатировала, что потерпевшие испытали физическую боль.