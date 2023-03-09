Бар на Рубинштейна оштрафовали на 1,7 млн рублей за хищение электроэнергии

Суд в Петербурге удовлетворил иск "Россети Ленэнерго" к владельцам одного из заведений общепита на улице Рубинштейна и обязал их выплатить почти 1,7 млн рублей, передает пресс-служба компании. В такую сумму оценили объем электроэнергии, которой пользовалось заведение без законных на то оснований. Всего в баре "нажгли" на 223 тысяч кВтч.

Попытки договориться во внесудебном порядке желаемого результата "Россетям" не принесли. По результатам тяжбы владелец помещения согласился заключить договор энергоснабжения.

В энергетической компании отмечают, что потреблять электричество в отсутствие договора - невыгодное занятие. Это может привести к составлению протокола по статье 7.19 КоАП, что, в свою очередь, грозит юрлицам на первый раз штрафом до 200 тысяч рублей.