В Кремле рекомендовали не преувеличивать количество выехавших россиян

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами 10 марта призвал "не преувеличивать" количество выехавших за рубеж россиян. При этом он не преминул заявить о том, что считает лучшим выбором нахождение на Родине.

"Есть такая часть населения, которая весьма и весьма реактивно, так сказать, ведет себя на фоне тех или иных событий, с легкостью на короткую или среднюю перспективу меняет место жительства. Я не думаю, что это какая-то тенденция. Конечно же, здесь не нужно особо преувеличивать", — передает ТАСС слова Пескова, сказанные в ответ на просьбу прокомментировать судьбу россиян в Грузии.

Представитель Кремля заявил также, что существуют люди, которые "гонятся все время за чем-то лучшим, но не понимают, что лучшим, наверное, является Родина". Он добавил, что им никто не мешает "поискать счастья и на стороне", и поделился точкой зрения, что лучше "искать счастья на той стороне, где нет таких народных волнений и где не сжигают флаги твоей Родины".

Ранее стало известно о прекращении рассмотрения законопроекта об иноагентах парламентом Грузии. Перед этим в Тбилиси бушевали волнения противников инициативы, в результате накануне грузинские власти объявили о решении отозвать документ. Из-за уличных протестов российское Минэкономразвития рекомендовало гражданам воздержаться от посещения Грузии.