Миронов объявил "вредительской идеей" инициативу о введении курортного сбора в Петербурге

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов поделился мнением о планируемом введении в Петербурге курортного сбора с начала августа. Политик раскритиковал инициативу и призвал власти города, включая губернатора Александра Беглова, отказаться от ее воплощения в жизнь.

"Мне непонятны стремления "наступить на горло" внутреннему туризму, тем более в самое неподходящее время. Когда, с одной стороны, есть все условия для его развития, с другой — доходы граждан и бизнеса, мягко говоря, невысоки", — написал Миронов 10 марта в своем Telegram-канале.

В целом, по мнению справоросса, курортный сбор можно назвать "вредительской идеей", а также "санкциями против самих себя, антирекламой путешествий по родной стране". Политик объявил, что при ставке по 100 рублей в день с человека семья с двумя детьми якобы "заплатит за неделю отдыха почти три тысячи рублей". При этом в тексте законопроекта говорится о том, что в качестве плательщиков сбора Смольный рассматривает только совершеннолетних граждан.

"Призываю власти Санкт-Петербурга, главу города Александра Беглова, отказаться от этих планов. Те средства, которые сбор якобы принесет, не стоят репутационных потерь и вероятного сокращения турпотока", — добавил Миронов. По его мнению, вводить курортный сбор можно лишь в отношении иностранных туристов, а "поборы со своих граждан надо прекратить".

В конце декабря Ассоциация туроператоров России известила о снижении в 2022 году на 95 % количества организованных иностранных туристов, посетивших страну.