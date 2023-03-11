Кудрин рекомендовал несколько кандидатов на пост главы Счетной палаты

Экс-председатель Счетной палаты Алесей Кудрин заявил ТАСС 11 марта, что представил несколько человек себе на замену, когда покидал свою должность. Заявление прозвучало в ходе поездки бывшего чиновника в Архангельск.

"Я естественно рекомендовал сразу, когда уходил. Может быть они на рассмотрении, может быть ищут других", — поведал Кудрин. На просьбу назвать фамилии кандидатов он ответил отказом, но уточнил, что кандидатур было "больше, чем одна".

На вопрос, почему до сих пор Счетная палата существует без руководителя, Кудрин лишь отшутился. "Думаю, что трудно найти такого, как был я", — ответил он.

Кудрин покинул пост председателя Счетной палаты в конце ноября 2022 года, после чего перешел на работу в "Яндекс". С тех пор оставленное им ведомство пребывает без руководителя, а в медиапространстве временами появляются прогнозы относительно следующего главы СП. В частности, в январе прозвучало предположение, что пустующее место может занять замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Фото: Telegram-канал Алексея Кудрина