Экс-кандидаты в мундепы объяснили нежелание участвовать в новых довыборах в Петербурге

Бывшие кандидаты в муниципальные депутаты член "Общества.Будущее" Савва Федосеев и глава движения "Маяк" Дарья Хейкинен во время дебатов на тему проявления патриотизма в нынешней политической обстановке рассказали, почему не стали участвовать в дополнительных муниципальных выборах, которые пройдут в трех петербургских округах в апреле 2023 года.

— В прошлом году была авантюра, в которой все решили поучаствовать, отчасти потому, что это был новый формат. По крайней мере, для молодого поколения активистов, как я или Даша. Та история абсолютно иная. Сейчас идет подготовка к плановым выборам. Мы используем все легальные пути для приобретения власти. Даже такого маленького уровня, как муниципальное депутатство. Мы политическая партия! - возразил Федосеев.

Для кузнеца Федосеева, который с начала спецоперации занимается помощью российским военным и жителям Донбасса, следующая избирательная кампания станет третьей. До этого он безуспешно пытался избраться в Законодательное собрание Петербурга и получить мандат в МО "Дачное". Оба раза Территориальная избирательная комиссия отказала ему в регистрации из-за обилия брака в подписных листах.

Часть соратников Федосеева из "Общества.Будущее", которые присутствовали на мероприятии, услышали об апрельских довыборах впервые. Среди них оказался экс-кандидат в мундепы Вадим Егоров, который осенью пытался избраться в МО "Невский округ".

Его оппонентка по дебатам Хейкинен, которая в прошлом году баллотировалась в совет МО "Южно-Приморский", также была снята с выборов из-за ошибок в подписных листах. По ее словам, она не стала участвовать в новых довыборах в МО "Южно-Приморское" из-за незаконченной попытки оспорить отказ в регистрации.

— Я до сих пор сужусь с ТИК, поэтому если я буду подавать документы о выдвижении, я думаю, ничем хорошим это не закончится. Хочу хотя бы с ними досудиться, — добавила Хейкинен.

Напомним, меньше чем через в месяц в Петербурге собираются избрать пять муниципальных депутатов в трех муниципалитетах: МО "Красное село", МО "Понтонный" и МО "Южно-Приморский". За свободные места поборются 32 человека. Подробнее о кандидатах — читайте в материалах ЗАКС.Ру.

Константин Леньков