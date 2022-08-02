Лидера движения "Маяк" Хейкинен не пустили на довыборы в МО "Южно-Приморский"

Территориальная избирательная комиссия № 47 отказалась зарегистрировать кандидатом в депутаты муниципального совета МО "Южно-Приморский" основательницу общественно-политического движения "Маяк" 18-летнюю Дарью Хейкинен. Об этом ЗАКС.Ру сообщила сама самовыдвиженка.

По ее словам, решение было принято единогласно. У комиссии возникли претензии к 10 из 35 подписей избирателей, которые представила Хейкинен. Данные восьми подписавшихся не соответствуют базам МВД, а рядом с еще двумя автографами дату мог поставить один и тот же человек, посчитали в ТИК.

- Будем бороться дальше и обжаловать решение, - заявила Хейкинен.

Она намерена обратиться в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Если это не поможет – в суд.

Напомним, в 17 муниципалитетах Петербурга 11 сентября пройдут дополнительные выборы в местные советы.

Фото: ВКонтакте/ Дарья Хейкинен