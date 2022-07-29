У ТИК № 47 возникли претензии к подписям кандидатки в совет МО "Южно-Приморский" Хейкинен

Территориальная избирательная комиссия № 47 может отказать в регистрации кандидатом в депутаты местного совета МО "Южно-Приморский" лидеру общественно-политического движения "Маяк" 18-летней Дарье Хейкинен. В пятницу, 29 июля, подписи избирателей в ее поддержку поверяла рабочая группа ТИК.

Хейкинен рассказала ЗАКС.Ру, что комиссии не понравились 10 подписей: восемь из-за несоответствия представленной информации базам МВД, еще две отклонили почерковеды, посчитавшие, что дату поставил один человек. Всего, по ее словам, в территориальный избирком сдали 35 автографов избирателей.

- Основная претензия заключалась в том, что человек, оставивший подпись, якобы прописан в другом месте. Но все данные в подписной лист попадают из печати о регистрации в паспорте. Так что да, я абсолютно уверена в идеальности своих подписей, - заявила кандидатка.

Заседание ТИК № 47, на котором будет рассмотрен вопрос об отказе Хейкинен в регистрации, запланировано на понедельник, 1 августа.

Общественница при необходимости готова жаловаться во все возможные инстанции, в том числе Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Ранее глава Горизбиркома Максим Мейксин заявил, что его комиссия в эту избирательную кампанию еще не получала жалоб от кандидатов.

Фото: ВКонтакте/ Дарья Хейкинен