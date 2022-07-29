Горизбирком Петербурга не получал жалоб на отказ в регистрации кандидатом

На этапе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты местных советов Санкт-Петербургская избирательная комиссия не зафиксировала ни одной жалобы, отметил председатель ГИК Максим Мейксин во время пресс-конференции 29 июля.

По его словам, из 260 выдвинувшихся кандидатов зарегистрировали пока 148. При этом 10 человек утратили статус кандидата: семь человек не представили в срок нужный пакет документов, трое написали заявления об отказе от дальнейшей борьбы. Еще троих участников предвыборной гонки территориальные избиркомы отказались регистрировать из-за претензий к поданным документам. Основания для отказов в регистрации Мейксин назвал обоснованными.

Заместитель председателя Горизбиркома Олег Зацепа связал дисциплинированную работу избирательных комиссий с тем, что за муниципальные выборы на этот раз отвечают территориальные избиркомы.

- Они все-таки имеют совершенно иную степень зависимости от городской комиссии, чем ИКМО, - отметил Зацепа.

Напомним, 11 сентября дополнительные выборы пройдут в 17 муниципальных советов Петербурга. В общей сложности борьба ведется за 38 мандатов.