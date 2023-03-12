Суд в Петербурге отправил в СИЗО депутата МО "Гагаринское" по делу о мошенничестве в другом округе

Московский райсуд Петербурга поместил в следственный изолятор депутата МО "Гагаринское" Олега Старожукова в рамках уголовного разбирательства по делу о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). О процессуальных действиях сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы 12 марта.

В рамках обозначенного разбирательства следствию удалось выяснить, что в конце декабря 2020 года МО "Звездное" заключило контракт с ООО "ИНСПЕКТСТРОЙСЕРВИС", которое должно было провести работы по благоустройству в округе. Сумма сделки превысила 20 млн рублей.

"В нарушение условий контракта работы исполнялись ненадлежащим образом, следствием чего явилось неправомерное перечисление в адрес Общества денежных средств на указанную сумму. Таким образом, неустановленное лицо (лица) умышленно, из корыстных побуждений, с целью обогащения, совершили хищение денежных средств на общую сумму 20 005 026 рублей", - отчитались в судебной пресс-службе.

Старожукова же, чьё имя ранее не разглашалось правоохранителями, работающего в ООО "СТР" на посту гендиректора и параллельно являющегося депутатом МО "Гагаринское", задержали 10 марта. На следующий день ему предъявили обвинение.

Как итог, Старожукова отправили в СИЗО до 9 мая текущего года.

Ранее Следственный комитет в рамках того же уголовного дела задержал 45-летнего генерального директора одной из коммерческих фирм.

Как полагают правоохранители, в 2020 году Старожуков мог договориться о заключении договора на благоустройство территорий в границах МО "Звездное" в 2021 году, однако при этом он якобы заранее знал, что никакие работы выполняться не будут.