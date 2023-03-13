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Мундеп Сафонов раскритиковал предложение направить инициативу об отмене закона о КРТ в Общественный штаб

фото ЗакС политика Мундеп Сафонов раскритиковал предложение направить инициативу об отмене закона о КРТ в Общественный штаб

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов прокомментировал ЗАКС.Ру предложение главы МО № 72 Павла Швeца делегировать обсуждение законодательной инициативы о признании утратившим силу закона о комплексном развитии территорий в Общественный штаб при Заксобрании. Сафонов считает эту идею "лукавой" и предполагает, что она избавит депутатов от ответственности.

- Я считаю, что это очень лукавая позиция, потому что теперь возможность отклонить инициативу переложена с депутатов Законодательного собрания на членов Общественного штаба, среди которых далеко не все являются членами парламента. Получается, что этот скандальный закон о КРТ, который муниципальное образование № 72 предлагает отменить, спокойно будет продолжать свое действие, потому что отклонить инициативу на Общественном штабе будет гораздо легче, чем  непосредственно в Законодательном собрании, - считает Сафонов. 

Муниципал считает, что инициативу следовало бы направить на рассмотрение парламента, если бы профильная комиссия не смогла прийти к единому мнению о предложении. Он добавил, что штабу, по его мнению, может потребоваться несколько месяцев для рассмотрения инициативы. 

- Печальное событие, что сегодня Павел Швeц внес такое предложение. Это позволит на несколько месяцев отложить рассмотрение вопроса, потом это уйдет в штаб, где с большой вероятностью будет отклонено. Но эта ответственность уже будет лежать не на депутатах, а на членах штаба. Такая конструкция мне кажется неправильной, - сказал муниципал. 

Напомним, глава МО № 72 Швец озвучил свое предложение за заседании комиссии по градостроительству 13 марта. Он считает, что инициативу об отмене закона о КРТ следует обсудить в профильном совещательном органе. 

Константин Леньков


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