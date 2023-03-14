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Новости 10:55

Под Петербургом из дома директора аэродрома унесли золотые украшения на сумму 1,5 млн рублей

фото ЗакС политика Под Петербургом из дома директора аэродрома унесли золотые украшения на сумму 1,5 млн рублей

В деревне Юкки в доме, в котором проживает директор одного из локальных аэродромов, ночью было совершено несанкционированное проникновение, передаёт "Фонтанка" во вторник, 14 марта. В жилище проникли воры.

Мужчины не было дома в период с 11.30 до 21.00 минувшим днём, 13 марта. В это время в принадлежащий ему трёхэтажный коттедж проникли неустановленные на данный момент личности и украли все его ювелирные украшения на сумму 1,5 млн рублей.

Как итог, правоохранители возбудили уголовное делопроизводство по статье "Кража" (ст.158 УК).


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