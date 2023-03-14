Под Петербургом из дома директора аэродрома унесли золотые украшения на сумму 1,5 млн рублей

В деревне Юкки в доме, в котором проживает директор одного из локальных аэродромов, ночью было совершено несанкционированное проникновение, передаёт "Фонтанка" во вторник, 14 марта. В жилище проникли воры.

Мужчины не было дома в период с 11.30 до 21.00 минувшим днём, 13 марта. В это время в принадлежащий ему трёхэтажный коттедж проникли неустановленные на данный момент личности и украли все его ювелирные украшения на сумму 1,5 млн рублей.

Как итог, правоохранители возбудили уголовное делопроизводство по статье "Кража" (ст.158 УК).